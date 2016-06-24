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Descontinuado

EasySpeedPlancha a vapor

GC1019/20

1 premio

Rápida, de principio a fin
Esta plancha EasySpeed le permite planchar con mayor rapidez gracias a la punta de precisión triple, la distribución de calor uniforme en la base y el vapor continuo.
Ver todos los beneficios

3 maneras de acelerar su planchado

Rápida, de principio a fin

  • Vapor de 25 g/min

  • Base antiadherente

  • Antisarro

  • 1900 W

Base con revestimiento antiadherente

Base con revestimiento antiadherente

La suela de la plancha Philips está cubierta por una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento en todo tipo de telas.

Base antisarro para eliminar fácilmente la cal de su plancha

Base antisarro para eliminar fácilmente la cal de su plancha

Esta plancha de vapor puede funcionar con agua de la canilla y la base antisarro facilitará la eliminación de toda la cal que se acumule en la plancha. Para mantener el rendimiento de la plancha de vapor Philips, si utiliza agua de la canilla, debe usar la función de limpieza de cal una vez al mes.

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos

Punta de precisión triple para una visibilidad y un control óptimos

La punta de esta plancha Philips es precisa en 3 formas: tiene una punta afilada, una ranura para botones y un diseño estilizado de la boquilla. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones y entre los pliegues.

Especificaciones técnicas

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Premios

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