Descontinuado
GC1019/20
Vapor de 25 g/min
Base antiadherente
Antisarro
1900 W
La suela de la plancha Philips está cubierta por una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento en todo tipo de telas.
Esta plancha de vapor puede funcionar con agua de la canilla y la base antisarro facilitará la eliminación de toda la cal que se acumule en la plancha. Para mantener el rendimiento de la plancha de vapor Philips, si utiliza agua de la canilla, debe usar la función de limpieza de cal una vez al mes.
La punta de esta plancha Philips es precisa en 3 formas: tiene una punta afilada, una ranura para botones y un diseño estilizado de la boquilla. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones y entre los pliegues.
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