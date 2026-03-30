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  • Más fácil y rápida sin ajustes de temperatura
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Descontinuado

PerfectCarePlancha de vapor

GC3920/20

1 premio

Más fácil y rápida sin ajustes de temperatura
Ahora puedes planchar cualquier tejido, desde vaqueros a seda, en una sola pasada gracias a la tecnología OptimalTEMP. Esta tecnología ofrece la combinación perfecta de vapor y calor para eliminar rápidamente las arrugas sin riesgo de quemaduras o marcas de brillos.
Ver todos los beneficios

100 % segura incluso en tejidos delicados

Más fácil y rápida sin ajustes de temperatura

  • 2500 W

  • 45 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 180 g

  • Suela SteamGlide Plus

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Plancha cualquier prenda, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que preclasificar las prendas para hacer la colada, ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe. De esta forma podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.

Segura en todas las prendas planchables. Sin quemaduras, garantizado

Segura en todas las prendas planchables. Sin quemaduras, garantizado

Gracias a la tecnología OptimalTEMP, garantizamos que esta plancha nunca quemará los tejidos que se pueden planchar. Puedes incluso dejarla directamente sobre la ropa o la tabla de planchar. Sin quemaduras ni brillos. Garantizado.

2500 W para calentarse rápidamente

2500 W para calentarse rápidamente

Ofrece un calentamiento rápido y un gran rendimiento.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66