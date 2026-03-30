Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Plancha cualquier prenda, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que preclasificar las prendas para hacer la colada, ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe. De esta forma podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.