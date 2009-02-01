Descontinuado
GC4415/02
Potencia y precisión
Para planchar de forma más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de deslizamiento suave y vapor potente. Esta plancha de Philips con suela SteamGlide le ofrece la mejor combinación posible de ambos.
Salida de vapor de 150 g
2400 W
La suela SteamGlide es la mejor suela de Philips. Dispone de una gran resistencia a los arañazos, se desliza de forma excelente y es fácil de limpiar.
La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor constante.
El golpe de vapor de 150 g de la plancha te permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios