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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
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Descontinuado

AzurPlancha a vapor

GC4415/02

1 premio

Potencia y precisión

Para planchar de forma más fácil y eficaz, necesita la mejor combinación de deslizamiento suave y vapor potente. Esta plancha de Philips con suela SteamGlide le ofrece la mejor combinación posible de ambos.

Ver todos los beneficios

Plancha con supervapor y superdeslizamiento

Potencia y precisión

  • Salida de vapor de 150 g

  • 2400 W

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

La suela SteamGlide es la suela de mejor calidad de Philips

La suela SteamGlide es la mejor suela de Philips. Dispone de una gran resistencia a los arañazos, se desliza de forma excelente y es fácil de limpiar.

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor constante

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor constante

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor constante.

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 150 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor de 150 g de la plancha te permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

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Premios

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