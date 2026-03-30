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  • Fácil eliminación de arrugas cada día
  • Fácil eliminación de arrugas cada día

Easy TouchVaporizador vertical

GC484/40

1 premio

Fácil eliminación de arrugas cada día
Nuestro nuevo vaporizador de prendas EasyTouch cuenta con un diseño compacto y potente. Esta solución de vapor esencial es perfecta para eliminar rápidamente las arrugas todos los días.
Ver todos los beneficios

Con el vaporizador vertical más compacto de Philips

Fácil eliminación de arrugas cada día

  • 1800 W, 35 g/min

  • Placa de vapor un 40 % más grande*

  • Abertura de llenado un 80 % más grande*

  • 2 posiciones de vapor

Un 20 % más potente* con salida de vapor continuo de 35 g/min

Un 20 % más potente* con salida de vapor continuo de 35 g/min

El vaporizador EasyTouch es un 20 % más potente* que los modelos anteriores, con una potente salida de vapor continuo de 35 g/minuto concentrado a través de las boquillas, lo que permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas

2 posiciones de vapor para distintos tipos de tejidos

2 posiciones de vapor para distintos tipos de tejidos

Ajusta la posición de vapor que prefieras para obtener resultados óptimos en distintos tejidos. Utiliza el vapor bajo para los tejidos más finos y el más potente para abrigos y tejidos más gruesos.

Diseño compacto para guardar fácilmente

Diseño compacto para guardar fácilmente

Diseño compacto para guardar fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66
Avisos legales

  1. En comparación con GC509

  2. Probado por un instituto de terceros para los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un periodo de aplicación de vapor de 1 minuto (estándar técnico para la desinfección 20022.1.5)