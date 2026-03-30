GC484/40
1800 W, 35 g/min
Placa de vapor un 40 % más grande*
Abertura de llenado un 80 % más grande*
2 posiciones de vapor
El vaporizador EasyTouch es un 20 % más potente* que los modelos anteriores, con una potente salida de vapor continuo de 35 g/minuto concentrado a través de las boquillas, lo que permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas
Ajusta la posición de vapor que prefieras para obtener resultados óptimos en distintos tejidos. Utiliza el vapor bajo para los tejidos más finos y el más potente para abrigos y tejidos más gruesos.
Diseño compacto para guardar fácilmente.
Premios
En comparación con GC509
Probado por un instituto de terceros para los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un periodo de aplicación de vapor de 1 minuto (estándar técnico para la desinfección 20022.1.5)