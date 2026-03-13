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Easy Touch Vaporizador vertical
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GC484/40
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Gotea agua por la base del vaporizador de prendas vertical Philips
¿Cómo elimino los depósitos de cal de mi vaporizador de prendas o solución todo en uno de Philips?
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Es necesario ajustar la configuración del vaporizador vertical Philips para cada prenda?
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
Mi vaporizador de prendas vertical Philips produce un sonido ronco
La manguera de mi solución de planchado todo en uno y vaporizador vertical Philips se calienta durante el uso
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