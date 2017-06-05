Descontinuado
GC524/60
1600 W, 32 g/min
Cinco posiciones de vapor
Depósito extraíble de 1,6 l
Accesorio StyleBoard
Este vaporizador EasyTouch Plus cuenta con una placa de vapor un 25 % más grande* que los modelos anteriores. Esto permite cubrir más tejido en una sola pasada y, por tanto, aplicar el vapor de manera más eficiente.
Ajusta el nivel de vapor que prefieras para obtener unos resultados óptimos en diferentes tipos de prendas.
Tubo ajustable integrado que permite colgar las prendas al utilizar el vaporizador. Es plegable para que se pueda guardar fácilmente.
Premios
En comparación con el modelo anterior GC506