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  • Eliminación fácil de las arrugas cada día
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  • Eliminación fácil de las arrugas cada día
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Descontinuado

EasyTouch PlusVaporizador de prendas

GC524/60

1 premio

Eliminación fácil de las arrugas cada día
El vaporizador de prendas Philips EasyTouch Plus se ha diseñado para facilitar la eliminación de arrugas todos los días. Con una amplia gama de soluciones de vapor esenciales, es un aparato perfecto para retoques rápidos y ropa delicada y difícil de planchar.
Ver todos los beneficios

Gracias a las soluciones de vapor esenciales

Eliminación fácil de las arrugas cada día

  • 1600 W, 32 g/min

  • Cinco posiciones de vapor

  • Depósito extraíble de 1,6 l

  • Accesorio StyleBoard

Cubre más de una sola pasada con una placa de vapor un 25 % más grande*

Cubre más de una sola pasada con una placa de vapor un 25 % más grande*

Este vaporizador EasyTouch Plus cuenta con una placa de vapor un 25 % más grande* que los modelos anteriores. Esto permite cubrir más tejido en una sola pasada y, por tanto, aplicar el vapor de manera más eficiente.

5 niveles de vapor para planchar distintos tipos de tejidos

5 niveles de vapor para planchar distintos tipos de tejidos

Ajusta el nivel de vapor que prefieras para obtener unos resultados óptimos en diferentes tipos de prendas.

Tubo ajustable para adaptarse a los distintos ajustes de altura

Tubo ajustable para adaptarse a los distintos ajustes de altura

Tubo ajustable integrado que permite colgar las prendas al utilizar el vaporizador. Es plegable para que se pueda guardar fácilmente.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66
Avisos legales

  1. En comparación con el modelo anterior GC506