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EasyTouch Plus Vaporizador de prendas
Descontinuado
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GC524/60
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC524/60 - English (US)
Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer
Todas (9)
¿Puedo lavar la alfombrilla o la funda del vaporizador vertical Philips?
¿El vaporizador de prendas Philips es seguro en todas las prendas?
¿Debo vaciar el depósito del vaporizador de prendas Philips después de cada uso?
Gotea agua por la base del vaporizador de prendas vertical Philips
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
La percha del vaporizador no se inserta en los polos
La manguera del vaporizador de prendas vertical Philips está rígida
El vaporizador de prendas vertical de Philips deja manchas de humedad en las prendas
El vaporizador de prendas vertical Philips emite poco vapor o lo hace de forma irregular
La base del vaporizador de prendas de Philips gotea
Mi vaporizador de prendas vertical Philips produce un sonido ronco
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