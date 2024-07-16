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Essentials CollectionTostadora Philips de la serie 1000

HD2510/90

Tostadas crujientes en todo momento

Tuesta cualquier pan como más te guste con la tostadora Essentials Collection serie 1000 de Philips. Elige un nivel entre ligeramente crujiente y muy tostado con los 6 ajustes de intensidad para conseguir tu tostada perfecta.

Ver todos los beneficios

Las tostadas como te gustan con 6 ajustes de intensidad

Tostadas crujientes en todo momento

  • Tostado duradero, seguro y eficiente

  • Diseño inteligente y cómodo

  • Descubre el juego de desayuno completo

Descubre el juego de desayuno completo

Descubre el juego de desayuno completo

Un juego de desayuno diseñado para lo que realmente importa. Descubre el kit completo de cafetera de goteo y hervidora a juego.

6 ajustes de tostado para dar con el punto ideal del pan

6 ajustes de tostado para dar con el punto ideal del pan

Con los seis ajustes podrás tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de quemarte. Cambia el ajuste de tostado para que el pan se tueste al punto exacto.

2 ranuras grandes para distintos tamaños de pan

2 ranuras grandes para distintos tamaños de pan

Disfruta de la versatilidad con dos ranuras anchas para una serie de rebanadas diferentes, desde pan hasta bagels, pasando por todos los tipos que hay entre ambos.

Especificaciones técnicas

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