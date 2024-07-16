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Tostadas crujientes en todo momento
Tuesta cualquier pan como más te guste con la tostadora Essentials Collection serie 1000 de Philips. Elige un nivel entre ligeramente crujiente y muy tostado con los 6 ajustes de intensidad para conseguir tu tostada perfecta.
Tostado duradero, seguro y eficiente
Diseño inteligente y cómodo
Descubre el juego de desayuno completo
Un juego de desayuno diseñado para lo que realmente importa. Descubre el kit completo de cafetera de goteo y hervidora a juego.
Con los seis ajustes podrás tostar diferentes tipos de pan sin riesgo de quemarte. Cambia el ajuste de tostado para que el pan se tueste al punto exacto.
Disfruta de la versatilidad con dos ranuras anchas para una serie de rebanadas diferentes, desde pan hasta bagels, pasando por todos los tipos que hay entre ambos.