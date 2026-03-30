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Essentials Collection Tostadora Philips de la serie 1000
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HD2510/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
642001001444_HD2510_EU9_UM DFU
Todas (2)
¿Puedo calentar bollos o croissants con mi tostador Philips?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
Sale humo del tostador Philips
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada
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