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Daily Collection Tostadora
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HD2590/00
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UK Declaration of Conformity - English (US)
Consumer Care Book Philips Daily Collection Toaster - English (US)
Todas (2)
¿Se puede ajustar la intensidad de tostado mientras el tostador está funcionando?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
El tostador Philips huele durante su primer uso
El tostado que produce el tostador de Philips no es uniforme
Sale humo del tostador Philips
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