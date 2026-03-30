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  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día
  • Despiértese con pan recién hecho cada día

Descontinuado

Daily CollectionPanificadora

HD9015/30

Despiértese con pan recién hecho cada día
Adorarás el irresistible olor a pan recién hecho todas las mañanas. Es muy fácil… Añade los ingredientes por la noche, ajusta el temporizador de retardo para la mañana siguiente y deja que la panificadora Philips haga el resto.
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Hágalo de cualquier sabor. Es fácil y delicioso.

Despiértese con pan recién hecho cada día

  • 12 menús

  • 1000 g

  • Blanco

  • Temporizador de retardo de 13 horas

12 programas preestablecidos para cocinar pan, masa e incluso mermelada

La panificadora de Philips cuenta con 12 programas preestablecidos fáciles de usar para cocinar cualquier pan a la perfección, desde trigo integral rico y contundente hasta variedades sin gluten, francesas y dulces. Además, prepara deliciosa masa para pasta e incluso mermeladas. Independientemente de lo que cocines, será siempre delicioso y fácil de hacer, ya que los programas preestablecidos se ocupan de la temperatura y el tiempo para obtener los mejores resultados posibles. Si tienes prisa, puedes utilizar un programa rápido para obtener resultados con más rapidez, o incluso un programa súper rápido que puede hornear solo en una hora.

3 intensidades de tostado para que la corteza esté a tu gusto

3 intensidades de tostado para que la corteza esté a tu gusto

Gracias al sistema de control de temperatura avanzado, la panificadora VIVA de Philips te permite disfrutar del pan como a ti te gusta, ya sea con una corteza blanda, media o crujiente, simplemente con pulsar el panel de control.

Temporizador de retardo de hasta 13 hr para despertarse con pan recién hecho

Temporizador de retardo de hasta 13 hr para despertarse con pan recién hecho

Disfruta del irresistible olor a pan recién hecho todas las mañanas: un verdadero placer y una manera perfecta de comenzar el día. Simplemente ajusta el temporizador de retardo durante la noche anterior y la panificadora preparará y horneará el pan mientras duermes para disfrutar de un pan recién horneado al despertar o cuando lo desees.

Especificaciones técnicas

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