Descontinuado
HD9015/30
12 menús
1000 g
Blanco
Temporizador de retardo de 13 horas
La panificadora de Philips cuenta con 12 programas preestablecidos fáciles de usar para cocinar cualquier pan a la perfección, desde trigo integral rico y contundente hasta variedades sin gluten, francesas y dulces. Además, prepara deliciosa masa para pasta e incluso mermeladas. Independientemente de lo que cocines, será siempre delicioso y fácil de hacer, ya que los programas preestablecidos se ocupan de la temperatura y el tiempo para obtener los mejores resultados posibles. Si tienes prisa, puedes utilizar un programa rápido para obtener resultados con más rapidez, o incluso un programa súper rápido que puede hornear solo en una hora.
Gracias al sistema de control de temperatura avanzado, la panificadora VIVA de Philips te permite disfrutar del pan como a ti te gusta, ya sea con una corteza blanda, media o crujiente, simplemente con pulsar el panel de control.
Disfruta del irresistible olor a pan recién hecho todas las mañanas: un verdadero placer y una manera perfecta de comenzar el día. Simplemente ajusta el temporizador de retardo durante la noche anterior y la panificadora preparará y horneará el pan mientras duermes para disfrutar de un pan recién horneado al despertar o cuando lo desees.