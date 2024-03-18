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Daily Collection Panificadora
Descontinuado
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HD9015/30
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Bread maker HD9015/30 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Bread maker
Todas (3)
¿Puedo interrumpir el proceso de preparación?
¿Cómo se ajusta el temporizador de demora?
¿Cómo puedo quitar la cuchilla de amasar del pan o el molde para pan después de cocerlo?
Después de seleccionar el programa Integral o Integral rápido, la panificadora no hace nada. ¿Qué es lo que sucede?
Se ha derramado harina del recipiente para pan en la cubeta interior. ¿Qué debo hacer?
¿Por qué el aparato no funciona cuando pulso el botón de inicio/parada/cancelación y aparece ‘ERR’ en el display?
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