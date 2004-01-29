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  • Duradero y fácil de usar
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Descontinuado

LightCarePlancha en seco

HI108/01

1 premio

Duradero y fácil de usar

Esta plancha en seco de Philips para tareas pequeñas es ligera y de alto rendimiento, lo que te ahorra esfuerzos y te proporciona grandes resultados.

Ver todos los beneficios

Duradero y fácil de usar

  • Suela con acabado suave y liso

  • 1000 W

  • Cable de 1,7 m de longitud

Suela con acabado suave y liso

Suela con acabado suave y liso

Suela con acabado suave y liso

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras.

Mango cómodo con textura para un agarre fácil

Mango cómodo con textura para un agarre fácil

La textura del mango de la plancha garantiza un agarre cómodo y ergonómico, para que se adapte bien a tu mano y no se deslice durante el planchado.

Especificaciones técnicas

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Premios

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