Descontinuado
HI108/01
Duradero y fácil de usar
Esta plancha en seco de Philips para tareas pequeñas es ligera y de alto rendimiento, lo que te ahorra esfuerzos y te proporciona grandes resultados.
Suela con acabado suave y liso
1000 W
Cable de 1,7 m de longitud
Suela con acabado suave y liso
La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras.
La textura del mango de la plancha garantiza un agarre cómodo y ergonómico, para que se adapte bien a tu mano y no se deslice durante el planchado.
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