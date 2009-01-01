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Descontinuado

Plancha para el pelo

HP4638/00

Hazlo brillar

Da rienda suelta al potencial de tu cabello. El pelo brillante tiene mejor aspecto cuando se alisa con SalonStraight Active Ion de Philips. Su ionizador, placas cerámicas y temperatura profesional garantizan unos resultados perfectos.

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SalonStraight Active ION

Hazlo brillar

  • 180 °C

  • Cerámica

  • IonBoost

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Temperatura de 180°C para resultados perfectos

Temperatura de 180°C para resultados perfectos

Gracias a la alta temperatura podés moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.

Tecnología EHD+ para una mayor protección y unos resultados más brillantes

Tecnología EHD+ para una mayor protección y unos resultados más brillantes

La avanzada tecnología EHD+ de Philips permite distribuir el calor de forma muy uniforme, incluso a altas temperaturas para evitar dañar el cabello. Esta tecnología ofrece una protección adicional y por tanto ayuda a mantener el cabello sano y brillante.

Especificaciones técnicas

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