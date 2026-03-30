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Plancha para el pelo
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4638/00
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Instrucciones de uso
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¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
Mi plancha Philips no me alisa el pelo
Mi moldeador Philips no se enciende