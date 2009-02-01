Descontinuado
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Convierte el peinado soñado en realidad
Es un mundo de chicas. La plancha moldeadora Girl Glam dispone de cinco accesorios para moldear el cabello de manera que puedes cambiar de peinado tantas veces como cambies de opinión. Es el moldeador perfecto para chicas maravillosas que quieren tener su estilo propio.
5 accesorios
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.
Este accesorio proporciona a tu pelo una textura moderna.