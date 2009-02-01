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Plancha multiestilo

HP4680/01

Convierte el peinado soñado en realidad

Es un mundo de chicas. La plancha moldeadora Girl Glam dispone de cinco accesorios para moldear el cabello de manera que puedes cambiar de peinado tantas veces como cambies de opinión. Es el moldeador perfecto para chicas maravillosas que quieren tener su estilo propio.

Ver todos los beneficios

Girl Glam

Convierte el peinado soñado en realidad

  • 5 accesorios

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Accesorio para alisar para crear un peinado bonito y elegante

Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.

Plancha para ondular para obtener más textura

Plancha para ondular para obtener más textura

Este accesorio proporciona a tu pelo una textura moderna.

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