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Plancha multiestilo
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4680/01
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Instrucciones de uso
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¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi plancha Philips no me alisa el pelo
Mi moldeador Philips no se enciende