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Plancha multiestilo
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4698/01
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Instrucciones de uso
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¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi plancha Philips no me alisa el pelo