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Descontinuado

SalonDry ControlSecador

HP4982/00

El secador que te proporciona los resultados que deseas

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2000 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.

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SalonDry Control

El secador que te proporciona los resultados que deseas

  • 2000 W

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2000 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

La boquilla estrecha del secador funciona enfocando el flujo de aire a través de la abertura de las áreas específicas, lo que da como resultado un estilo preciso. Además, es genial para retocar el peinado y para perfeccionar el peinado.

Especificaciones técnicas

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