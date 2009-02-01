Descontinuado
HP4982/00
El secador que te proporciona los resultados que deseas
Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2000 W de potencia de secado profesional e ionizador y varios ajustes, lo que supone grandes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
La boquilla estrecha del secador funciona enfocando el flujo de aire a través de la abertura de las áreas específicas, lo que da como resultado un estilo preciso. Además, es genial para retocar el peinado y para perfeccionar el peinado.