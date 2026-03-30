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SalonDry Control Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
HP4982/00
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Instrucciones de uso
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¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips no se enciende