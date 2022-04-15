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DryCare Advanced Secador de cabello
Descontinuado
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HP8232/00
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Instrucciones de uso
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¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
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