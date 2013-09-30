Descontinuado
HP8320/00
Alisado sencillo con brillo de iones
Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha para el pelo Essential Care con cuidado iónico te permiten obtener el peinado liso y brillante que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.
Placas cerámicas más largas (100 mm)
Temperatura profesional de 210 °C
Ionizador
Las placas más largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
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