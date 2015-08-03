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  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente
  • Pelo suave y brillante fácilmente

Descontinuado

EssentialPlancha para el pelo

HP8321/00

Pelo suave y brillante fácilmente

Placas cerámicas largas con turmalina especialmente diseñadas para un peinado rápido y sencillo.

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Pelo suave y brillante fácilmente

  • Revestimiento cerámico con turmalina

  • Placas de 100 mm de largo

  • 210 °C de temperatura para dar forma

Placas cerámicas con turmalina

Placas cerámicas con turmalina

Las placas cerámicas con turmalina se deslizan sin problemas por el pelo para obtener un peinado brillante sin encrespado.

Placas de 100 mm de largo para un alisado rápido y sencillo

Placas de 100 mm de largo para un alisado rápido y sencillo

Las placas más largas de 100 mm posibilitan un mejor contacto con el pelo para ayudarte a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Temperatura de moldeado de 210 °C para un alisado fácil

Temperatura de moldeado de 210 °C para un alisado fácil

La elevada temperatura te permite cambiar de peinado para conseguir el aspecto deseado.

Especificaciones técnicas

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