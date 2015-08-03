Descontinuado
HP8321/00
Pelo suave y brillante fácilmente
Placas cerámicas largas con turmalina especialmente diseñadas para un peinado rápido y sencillo.
Revestimiento cerámico con turmalina
Placas de 100 mm de largo
210 °C de temperatura para dar forma
Las placas cerámicas con turmalina se deslizan sin problemas por el pelo para obtener un peinado brillante sin encrespado.
Las placas más largas de 100 mm posibilitan un mejor contacto con el pelo para ayudarte a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
La elevada temperatura te permite cambiar de peinado para conseguir el aspecto deseado.