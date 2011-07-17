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  • Alisado suave con brillo de iones
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Descontinuado

Care SilkySmooth

HP8333/00

1 premio

Alisado suave con brillo de iones
La plancha para el pelo Philips Care Straightener dispone de las placas más suaves, reduciendo significativamente los tirones, evitando la rotura del cabello y proporcionando un aspecto suave y brillante.
Ver todos los beneficios

Plancha para el pelo con placas suaves

Alisado suave con brillo de iones

  • Placas cerámicas

  • 140 - 220 °C de temperatura

  • Ionizador

2 veces más suave con las placas cerámicas SilkySmooth

2 veces más suave con las placas cerámicas SilkySmooth

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.

Control preciso de 220 °C con temperatura variable

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Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.

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Premios

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