Descontinuado
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El triple de cuidado para tu pelo
La nueva plancha para el pelo Care & Control de Philips te permite conseguir el peinado liso que deseas de forma más suave con el pelo. El alisado es tres veces más cuidadoso con el pelo gracias al ionizador, las placas cerámicas Silky Smooth y el control digital de temperatura
Placas cerámicas
130 - 200 °C de temperatura
Ionizador
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza, por tanto es uno de los mejores materiales para fabricar placas alisadoras. Las placas cerámicas suaves como la seda se procesan meticulosamente para mejorar las propiedades de deslizamiento y cuidado de la cerámica, ofreciéndote un cabello perfecto y brillante.
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