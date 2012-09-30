Descontinuado
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Tres veces más cuidado al planchar y rizar
El nuevo Straight & Curl de Philips te brinda ese peinado lacio, ondulado y rizado que deseás y al mismo tiempo cuida tu pelo. Tres veces más cuidado al peinar gracias a la emisión activa de iones, las placas de cerámica suaves como la seda y el control digital de temperatura
Placas de cerámica curvas
Distribución uniforme del calor, 230 °C
Emisión activa de iones
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
Las placas de cerámica curvada suaves como la seda crean rizos y ondas con una facilidad nunca antes vista. Enrollá tu cabello en las placas curvas o crea una simple curvatura en las puntas de tu cabello.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.