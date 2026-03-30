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PrestigePlancha para el pelo

HP8361/00

Estilo saludable con cuidado adicional
La plancha para el pelo Prestige de Philips te ofrecen el mejor cuidado y estilo gracias a sus placas de cerámica con queratina y cuidado iónico. Conseguí resultados óptimos y un aspecto brillante mediante sus placas con vibración suave.
Ver todos los beneficios

Estilo saludable con cuidado adicional

  • Placas cerámicas con queratina

  • Placas de vibración

  • Cuidado iónico

  • Temperatura profesional de 230°C

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el pelo para darle un aspecto brillante.

Placas con vibración suave para obtener resultados de modelado óptimos

Placas con vibración suave para obtener resultados de modelado óptimos

Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.

Especificaciones técnicas

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