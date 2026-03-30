Descontinuado
HP8361/00
Placas cerámicas con queratina
Placas de vibración
Cuidado iónico
Temperatura profesional de 230°C
Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el pelo para darle un aspecto brillante.
Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.