Descontinuado
HP8605/00
Rulos naturales con protección para el pelo
¿Querés rulos que sean fáciles de manejar y se sientan naturales, sin daños ni sequedad? CurlControl con un tubo de 25 mm para crear rulos naturales cuenta con un revestimiento cerámico protector y ajuste de temperatura variable para adecuar a tu tipo de cabello
Tubo de 25 mm
Temperatura de 130 - 200 °C
Revestimiento de cerámica
Con el cilindro de 25 mm de diámetro, podés obtener rulos con estilo y apariencia natural, todo sin casi nada de esfuerzo.
Revestimiento cerámico protector que asegura una distribución uniforme del calor, menor daño al pelo y un pelo suave.
La rueda Rheostat con 8 ajustes de temperatura (desde 130 hasta 200 °C) te permite escoger la temperatura que se adapte a tu tipo de cabello
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