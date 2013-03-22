Descontinuado
HP8698/00
Creatividad instantánea, cuidado constante
Multi-Styler de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más actuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu pelo.
6 accesorios para diferentes estilos
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
Apagado automático
El Multi-styler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, ondulador 2-en-1 con placas para alisar y ondular, dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.
Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.
Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.
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