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Descontinuado

Modelador

HP8698/00

Creatividad instantánea, cuidado constante

Multi-Styler de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más actuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu pelo.

Ver todos los beneficios

Creatividad instantánea, cuidado constante

  • 6 accesorios para diferentes estilos

  • Temperatura de 190 °C

  • Revestimiento de cerámica

  • Apagado automático

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y ondular; 2 pinzas

Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y ondular; 2 pinzas

El Multi-styler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, ondulador 2-en-1 con placas para alisar y ondular, dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.

Especificaciones técnicas

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