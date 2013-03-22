Pinza de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y ondular; 2 pinzas

El Multi-styler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, ondulador 2-en-1 con placas para alisar y ondular, dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.