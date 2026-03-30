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Modelador
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HP8698/00
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Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi rizador Philips no riza el pelo lo suficiente
El revestimiento de mi plancha Philips se desgasta
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi plancha Philips no me alisa el pelo