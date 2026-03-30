Diseñado para un secado y peinado profesionales y rápidos

El secador de pelo Philips Prestige Pro cuenta con una potencia de 2300 W y un motor de AC profesional que alcanza hasta 170 km/h*, es decir, un 50 % más rápido**. La exclusiva boquilla concentradora Style & Protect permite peinar el cabello de forma profesional sin sobrecalentamiento.