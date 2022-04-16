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Prestige Pro Secador
Descontinuado
Asistencia técnica
HPS920/00
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Instrucciones de uso
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¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño