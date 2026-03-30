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  • Alisado profesional con placas de titanio
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  • Alisado profesional con placas de titanio
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Descontinuado

Prestige ProPlancha para el pelo

HPS930/00

Alisado profesional con placas de titanio
La plancha para el cabello Philips Prestige Pro ofrece un rápido alisado profesional con placas flotantes de titanio. Comenzá a usarla directamente gracias a su tiempo de calentamiento de solo 10 segundos y disfrutá de un control óptimo con el ajuste digital de temperatura.
Ver todos los beneficios

Alisado profesional con placas de titanio

  • Placas flotantes de titanio

  • Control preciso, 230 °C

  • Cuidado iónico para cabello brillante

  • 10 segundos de calentamiento

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas con revestimiento de titanio para un alisado rápido y suave

Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.

Las placas flotantes evitan que se quiebre el pelo

Las placas flotantes evitan que se quiebre el pelo

Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.

Especificaciones técnicas

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