Descontinuado
HPS930/00
Placas flotantes de titanio
Control preciso, 230 °C
Cuidado iónico para cabello brillante
10 segundos de calentamiento
Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.
Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.