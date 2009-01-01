Descontinuado
HR1854/00
Zumo saludable fácil de preparar
Hacer zumos nunca había sido tan fácil. Gracias a su gran orificio de entrada, esta licuadora HR1854/00 de Philips de 550 W admite frutas y verduras enteras sin necesidad de trocearlas. Además dispone de una jarra para zumos que los mantiene frescos durante más tiempo.
550 W
1,5 l
Tubo en L
Todas las piezas desmontables se pueden lavar en el lavavajillas.
El orificio de entrada extragrande admite frutas y verduras enteras para que no tengas que cortarlas ni picarlas.
Mantén los zumos frescos durante más tiempo con la jarra para zumo de 700 ml.