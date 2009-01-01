ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar
  • Zumo saludable fácil de preparar

Descontinuado

Viva CollectionLicuadora

HR1854/00

Zumo saludable fácil de preparar

Hacer zumos nunca había sido tan fácil. Gracias a su gran orificio de entrada, esta licuadora HR1854/00 de Philips de 550 W admite frutas y verduras enteras sin necesidad de trocearlas. Además dispone de una jarra para zumos que los mantiene frescos durante más tiempo.

Ver todos los beneficios

Licuadora fácil: sin picar, sin complicaciones.

Zumo saludable fácil de preparar

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Tubo en L

Piezas aptas para el lavavajillas

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas desmontables se pueden lavar en el lavavajillas.

Olvídate de cortar los alimentos gracias al orificio de entrada extragrande

Olvídate de cortar los alimentos gracias al orificio de entrada extragrande

El orificio de entrada extragrande admite frutas y verduras enteras para que no tengas que cortarlas ni picarlas.

La jarra para zumo mantiene los zumos frescos durante más tiempo

La jarra para zumo mantiene los zumos frescos durante más tiempo

Mantén los zumos frescos durante más tiempo con la jarra para zumo de 700 ml.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Suscribite a nuestro boletín

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.