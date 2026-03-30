Descontinuado
HR1863/20
800 W
QuickClean
2 l, orificio extragrande
Antigoteo
La licuadora de Philips es la primera licuadora con centrifugado del mercado que añade una función de aclarado. Al verter agua en el empujador, puedes crear una fuente de agua en el aparato, que aclara la pulpa no deseada de la tapa y hace que el tamiz se limpie más fácilmente.
La licuadora de Philips se ha diseñado para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora puedes disfrutar de una limpieza en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
Toda la pulpa se recoge en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa de la licuadora de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y el depósito es mucho más fácil de limpiar.