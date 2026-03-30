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  • Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
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Descontinuado

Viva CollectionLicuadora

HR1863/20

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.
Esta licuadora de Philips extrae incluso más zumo de las frutas y las verduras. Se puede limpiar en 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". Disfruta de saludables zumos caseros todos los días.
Ver todos los beneficios

Hasta 2 l de zumo de una vez y todo limpio en 1 min

Máxima extracción de zumo. Mínimo esfuerzo.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, orificio extragrande

  • Antigoteo

La función de prelimpieza elimina la pulpa no deseada

La función de prelimpieza elimina la pulpa no deseada

La licuadora de Philips es la primera licuadora con centrifugado del mercado que añade una función de aclarado. Al verter agua en el empujador, puedes crear una fuente de agua en el aparato, que aclara la pulpa no deseada de la tapa y hace que el tamiz se limpie más fácilmente.

Tecnología QuickClean

Tecnología QuickClean

La licuadora de Philips se ha diseñado para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora puedes disfrutar de una limpieza en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

Toda la pulpa se recoge en un mismo sitio para un vaciado fácil

Toda la pulpa se recoge en un mismo sitio para un vaciado fácil

Toda la pulpa se recoge en el único sitio donde debería estar: en el depósito de pulpa de la licuadora de Philips. Esto significa que ya no es necesario quitar la pulpa de otras piezas, por ejemplo, de la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, es muy fácil acceder a la pulpa y el depósito es mucho más fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

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