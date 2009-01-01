Descontinuado
HR2020/70
Ideal para todo tipo de cocinas
La licuadora más compacta y completa del mercado. El tamaño ocupa la mitad del espacio porque la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento espectacular.
400 W
1,75 L, jarra de plástico
2 velocidades y turbo
Fácil de guardar
Coloque la jarra sobre la base y ocupe la mitad del lugar que las jarras convencionales.
La cuchilla dentada de 5 hojas le permite picar, cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.
Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar la cuchilla de la jarra.