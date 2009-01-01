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  • Ideal para todo tipo de cocinas
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Descontinuado

Licuadora

HR2020/70

Ideal para todo tipo de cocinas

La licuadora más compacta y completa del mercado. El tamaño ocupa la mitad del espacio porque la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento espectacular.

Ver todos los beneficios

Licuadora compacta para simplificar su almacenamiento

Ideal para todo tipo de cocinas

  • 400 W

  • 1,75 L, jarra de plástico

  • 2 velocidades y turbo

  • Fácil de guardar

Guarde la jarra sobre la base

Guarde la jarra sobre la base

Coloque la jarra sobre la base y ocupe la mitad del lugar que las jarras convencionales.

Cuchilla dentada.

Cuchilla dentada.

La cuchilla dentada de 5 hojas le permite picar, cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar la cuchilla de la jarra.

Especificaciones técnicas

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