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¿Cual es la función de la tapa pequeña?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo utilizar el aparato para moler granos de café, nuez moscada, etc.?
¿Cómo limpio la jarra de mi batidora Philips?
¿Cómo puedo agregar ingredientes mientas la batidora de Philips está en marcha?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de mi batidora Philips
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
¿Por qué los zumos de frutas o la leche de soja contienen mucha pulpa o muchas pieles?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?