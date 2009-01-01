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  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima
  • Con más potencia para batir y picar de forma óptima

Descontinuado

Aluminium CollectionBatidora

HR2094/00

1 premio

Con más potencia para batir y picar de forma óptima

Esta batidora HR2094/00 de Philips de aluminio anodizado funciona con un motor de 750 W que puede con todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades le permite batir, picar y cortar hasta el grado de consistencia que usted desee.

Ver todos los beneficios

Motor de 750 W con velocidad de precisión

Con más potencia para batir y picar de forma óptima

  • 750 W

  • Jarra de cristal de 2 litros

  • Con filtro

  • Velocidad variable

Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil

Cuchilla desmontable para una limpieza más fácil

Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar la cuchilla de la jarra.

Botón para picar hielo

Botón para picar hielo

Pica hielo con esta batidora de Philips con solo tocar un botón.

Velocidad variable y pantalla iluminada

Velocidad variable y pantalla iluminada

Elija la velocidad que desee con este exclusivo botón de control.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

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