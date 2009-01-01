Descontinuado
HR2094/00
Con más potencia para batir y picar de forma óptima
Esta batidora HR2094/00 de Philips de aluminio anodizado funciona con un motor de 750 W que puede con todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función de varias velocidades le permite batir, picar y cortar hasta el grado de consistencia que usted desee.
750 W
Jarra de cristal de 2 litros
Con filtro
Velocidad variable
Limpieza fácil y eficaz, ya que permite quitar la cuchilla de la jarra.
Pica hielo con esta batidora de Philips con solo tocar un botón.
Elija la velocidad que desee con este exclusivo botón de control.
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