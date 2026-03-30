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Aluminium Collection Batidora
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¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo puedo utilizar el filtro?
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