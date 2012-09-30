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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection SoupMaker

Descontinuado

Viva CollectionSoupMaker

HR2200/81

Tus sopas, compotas y batidos fácilmente

El accesorio paras sopas de Philips dispone de 5 programas preestablecidos para una versatilidad definitiva. Permite preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puedes utilizarlo como una batidora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar tus recetas caseras favoritas.

Ver todos los beneficios

Sanos, deliciosos y preparados en casa.

Tus sopas, compotas y batidos fácilmente

  • 1,2 l con 5 programas

  • Carcasa de acero

  • Cable de 0,8 m

  • Libro con 31 recetas

Interfaz de usuario sencilla con 5 ajustes predefinidos

Interfaz de usuario sencilla con 5 ajustes predefinidos

El Más que sopas para sopas de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que se compone de 5 ajustes predefinidos.

Crea tu sopa favorita en 20 minutos

Crea tu sopa favorita en 20 minutos

Con el Más que sopas para sopas de Philips puedes crear tu sopa favorita en 20 minutos.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Especificaciones técnicas

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