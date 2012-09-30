Descontinuado
HR2200/81
Tus sopas, compotas y batidos fácilmente
El accesorio paras sopas de Philips dispone de 5 programas preestablecidos para una versatilidad definitiva. Permite preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puedes utilizarlo como una batidora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar tus recetas caseras favoritas.
1,2 l con 5 programas
Carcasa de acero
Cable de 0,8 m
Libro con 31 recetas
El Más que sopas para sopas de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que se compone de 5 ajustes predefinidos.
Con el Más que sopas para sopas de Philips puedes crear tu sopa favorita en 20 minutos.