HR2505/00
Picadora
Tecnología ChopDrop
2 funciones: corte grueso y fino
Selección de velocidad automática
Reconocemos lo desagradable y difícil que es picar una cebolla, Philips ha diseñado de forma inteligente la picadora con tecnología ChopDrop para picar cebollas como un chef de forma fácil. La exclusiva cámara mantiene la cebolla dentro mientras las tres afiladas cuchillas la pican. Una vez que los trozos alcancen el tamaño óptimo, se podrán extraer a un recipiente siempre secos y uniformes. Es perfecta para cebollas, pero también para otras verduras, frutas, queso, frutos secos y mucho más.
El potente motor de 500 W de la picadora Philips OnionChef asegura que podrás picar ingredientes aún más duros de forma rápida y fácil.
La picadora Philips OnionChef está equipada con afiladas cuchillas de acero inoxidable. Los tres cuchillas finas con la tecnología ChopDrop garantizan un picado regular y seco de ingredientes delicados sin hacerlos puré. La cuchilla para picar de alta velocidad suministrada por separado, es no obstante capaz de picar ingredientes de más dureza.