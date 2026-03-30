ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef
  • Pica como un chef

Viva CollectionOnionChef

HR2505/00

Pica como un chef
Por fin puedes picar como un chef. La picadora OnionChef con tecnología ChopDrop te proporciona unos trozos secos y regulares para cebolla y muchos más ingredientes. Gracias a su cuchilla de velocidad independiente también puedes picar carne y hierbas, entre otros.
Ver todos los beneficios

Pica cebollas, carne y mucho más

Pica como un chef

  • Picadora

  • Tecnología ChopDrop

  • 2 funciones: corte grueso y fino

  • Selección de velocidad automática

Tecnología ChopDrop

Tecnología ChopDrop

Reconocemos lo desagradable y difícil que es picar una cebolla, Philips ha diseñado de forma inteligente la picadora con tecnología ChopDrop para picar cebollas como un chef de forma fácil. La exclusiva cámara mantiene la cebolla dentro mientras las tres afiladas cuchillas la pican. Una vez que los trozos alcancen el tamaño óptimo, se podrán extraer a un recipiente siempre secos y uniformes. Es perfecta para cebollas, pero también para otras verduras, frutas, queso, frutos secos y mucho más.

Potente motor de 500 W

Potente motor de 500 W

El potente motor de 500 W de la picadora Philips OnionChef asegura que podrás picar ingredientes aún más duros de forma rápida y fácil.

Cuchillas de acero inoxidable afiladas

La picadora Philips OnionChef está equipada con afiladas cuchillas de acero inoxidable. Los tres cuchillas finas con la tecnología ChopDrop garantizan un picado regular y seco de ingredientes delicados sin hacerlos puré. La cuchilla para picar de alta velocidad suministrada por separado, es no obstante capaz de picar ingredientes de más dureza.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos