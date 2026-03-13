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Preparación de Alimentos
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Viva Collection OnionChef
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HR2505/00
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection OnionChef HR2505/00 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection OnionChef
Todas (3)
¿Qué puedo hacer para eliminar la decoloración de las piezas de plástico?
¿Puedo utilizar el recipiente de la picadora de Philips en el microondas?
¿Cómo puedo quitar el olor de mi picadora de Philips?
Mi picadora de Philips es inestable o hace mucho ruido
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.
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