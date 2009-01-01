Descontinuado
HR7625/70
Ahorra espacio y esfuerzo
Ahorra espacio, esfuerzo y tiempo con este robot de cocina HR7625/70 de Philips de diseño vertical. Es extremadamente potente y totalmente multifuncional, de forma que puedes terminar cualquier tarea en segundos. Incluye una batidora.
500 W
Diseño compacto 2 en 1
Recipiente 2 l
MicroStore permite guardar todos los accesorios en el recipiente para un almacenamiento fácil y compacto.
El robot de cocina tiene dos posiciones de velocidad para adaptarse a ingredientes duros o blandos. Además dispone de una función turbo para picar ajo o hielo, por ejemplo.
Con el motor de 500 W más las dos posiciones de velocidad y el botón turbo podrá elegir la velocidad adecuada para obtener unos resultados óptimos