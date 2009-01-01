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Descontinuado

Daily CollectionRobot de cocina

HR7625/70

Ahorra espacio y esfuerzo

Ahorra espacio, esfuerzo y tiempo con este robot de cocina HR7625/70 de Philips de diseño vertical. Es extremadamente potente y totalmente multifuncional, de forma que puedes terminar cualquier tarea en segundos. Incluye una batidora.

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Robot de cocina ultracompacto con batidora

Ahorra espacio y esfuerzo

  • 500 W

  • Diseño compacto 2 en 1

  • Recipiente 2 l

Todos los accesorios caben en el recipiente, para un almacenamiento compacto

Todos los accesorios caben en el recipiente, para un almacenamiento compacto

MicroStore permite guardar todos los accesorios en el recipiente para un almacenamiento fácil y compacto.

2 velocidades y turbo

2 velocidades y turbo

El robot de cocina tiene dos posiciones de velocidad para adaptarse a ingredientes duros o blandos. Además dispone de una función turbo para picar ajo o hielo, por ejemplo.

Motor de 500 vatios para procesar grandes cantidades y masas consistentes

Motor de 500 vatios para procesar grandes cantidades y masas consistentes

Con el motor de 500 W más las dos posiciones de velocidad y el botón turbo podrá elegir la velocidad adecuada para obtener unos resultados óptimos

Especificaciones técnicas

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