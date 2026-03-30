Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Daily Collection Robot de cocina
Descontinuado
Asistencia técnica
HR7625/70
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Todas (7)
¿Para qué se usa el disco de plástico raro con ondas?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Cómo se coloca el recipiente?
No puedo quitar los tapones de los tornillos. ¿Qué puedo hacer?
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?