Descontinuado
HR7627/00
650 W
2 velocidades + Pulse
Recipiente de 2,1 l
Accesorios para más de 15 funciones
Para obtener los mejores resultados, utiliza el ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. El ajuste de velocidad más alto (velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.
El robot de cocina Daily Collection de Philips viene con un orificio de entrada un 40 % más grande que el modelo anterior HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora de cortar frutas y verduras
Seleccione el disco de acero inoxidable adecuado para preparar su ingrediente favorito y empújelo en el soporte de discos. Este aparato se ha probado ampliamente para proporcionarle los mejores resultados de corte.
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