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  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
  • Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Descontinuado

Daily CollectionRobot de cocina

HR7627/00

1 premio

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo
Este robot de cocina de la Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de 2,1 l y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil preparar deliciosa comida casera.
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Haz pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

  • 650 W

  • 2 velocidades + Pulse

  • Recipiente de 2,1 l

  • Accesorios para más de 15 funciones

2 ajustes de velocidad y turbo para un control máximo

2 ajustes de velocidad y turbo para un control máximo

Para obtener los mejores resultados, utiliza el ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. El ajuste de velocidad más alto (velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

Orificio de entrada un 40 % más grande (en comparación con HR7625 de Philips)

Orificio de entrada un 40 % más grande (en comparación con HR7625 de Philips)

El robot de cocina Daily Collection de Philips viene con un orificio de entrada un 40 % más grande que el modelo anterior HR7625, con lo que ahorrará tiempo a la hora de cortar frutas y verduras

Discos de acero inoxidable de alto rendimiento

Discos de acero inoxidable de alto rendimiento

Seleccione el disco de acero inoxidable adecuado para preparar su ingrediente favorito y empújelo en el soporte de discos. Este aparato se ha probado ampliamente para proporcionarle los mejores resultados de corte.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-961301