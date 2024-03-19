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Preparación de Alimentos
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Daily Collection Robot de cocina
Descontinuado
Asistencia técnica
HR7627/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Food processor HR7627/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Todas (7)
¿Para qué se usa el disco de plástico raro con ondas?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Cómo se coloca el recipiente?
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
Están montados tanto la jarra de la batidora como el recipiente para procesar alimentos, pero sólo funciona la batidora.
Cuando limpio la batidora con el turbo o con la función de limpieza rápida, el agua salpica. ¿Qué puedo hacer?
El accesorio para amasar o la unidad de cuchillas no giran. ¿Qué puedo hacer?
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