Sin suciedad desde el centro del recipiente debido a la falta de eje interior

A diferencia de otros robots de cocina más baratos, este robot de cocina de Philips no cuenta con un eje interior en el centro del recipiente. Esto quiere decir que ni sopas ni otros líquidos podrán escaparse por el centro del recipiente lo que mantendrá el robot de cocina y la encimera siempre limpias. Esto también hace que el montaje del aparato sea mucho más fácil: basta con presionar el soporte de accesorios para colocarlo en su lugar en el recipiente guiándote por los acoplamientos.