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Descontinuado

Daily CollectionRobot de cocina

HR7628/00

2 Premios

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

Este robot de cocina de la Daily Collection de Philips tiene un diseño compacto que incluye un recipiente de 2,1 l, una batidora de 1,75 l y una variedad de accesorios de alto rendimiento. Nunca había sido tan fácil preparar deliciosa comida casera.

Ver todos los beneficios

Haz pan, pasteles, bebidas y mucho más en casa

Máxima variedad de recetas, mínimo esfuerzo

  • 650 W

  • Diseño compacto 2 en 1

  • Recipiente de 2,1 l

  • Accesorios para más de 25 funciones

Tecnología PowerChop para un picado superior

Tecnología PowerChop para un picado superior

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interior que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blandos como duros. También es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.

Jarra resistente a los golpes para un uso intensivo

Jarra resistente a los golpes para un uso intensivo

La jarra resistente a los golpes de 1,75 litros tiene una capacidad de funcionamiento de 1 litro para preparar hasta 5 batidos a la vez.

Sin suciedad desde el centro del recipiente debido a la falta de eje interior

Sin suciedad desde el centro del recipiente debido a la falta de eje interior

A diferencia de otros robots de cocina más baratos, este robot de cocina de Philips no cuenta con un eje interior en el centro del recipiente. Esto quiere decir que ni sopas ni otros líquidos podrán escaparse por el centro del recipiente lo que mantendrá el robot de cocina y la encimera siempre limpias. Esto también hace que el montaje del aparato sea mucho más fácil: basta con presionar el soporte de accesorios para colocarlo en su lugar en el recipiente guiándote por los acoplamientos.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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