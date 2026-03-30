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Preparación de Alimentos
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Daily Collection Robot de cocina
Descontinuado
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HR7628/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Food processor HR7628/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Food processor
Todas (7)
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
¿Para qué se usa el disco de plástico raro con ondas?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo se coloca el recipiente?
El robot de cocina Philips no funciona con la batidora
Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
¿Por qué la tapa no encaja en su sitio?
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
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