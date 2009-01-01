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Descontinuado

Pure Essentials CollectionRobot de cocina

HR7774/90

Excelentes resultados sin esfuerzo

Este moderno robot de cocina dispone de la tecnología más avanzada. Su versatilidad está garantizada gracias a 7 accesorios que realizan más de 30 funciones de forma sencilla.

Ver todos los beneficios

Tubo y recipiente más grandes. Más potencia. Menos esfuerzo.

Excelentes resultados sin esfuerzo

  • 1000 W

  • Diseño compacto 2 en 1

  • Recipiente de 3,4 l

7 accesorios con los que realizar más de 30 funciones de forma sencilla

7 accesorios con los que realizar más de 30 funciones de forma sencilla

Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.

El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras

El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras

El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras, de manera que ya no es necesario trocearlas antes.

Hasta 7 raciones de una vez con el recipiente extragrande

Hasta 7 raciones de una vez con el recipiente extragrande

El recipiente extragrande permite procesar grandes cantidades de una vez: capacidad para 2 l de sopa, 1,7 kg de masa, 7 claras de huevo.

Especificaciones técnicas

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