Descontinuado
HR7774/90
Excelentes resultados sin esfuerzo
Este moderno robot de cocina dispone de la tecnología más avanzada. Su versatilidad está garantizada gracias a 7 accesorios que realizan más de 30 funciones de forma sencilla.
1000 W
Diseño compacto 2 en 1
Recipiente de 3,4 l
Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.
El gran orificio de entrada admite frutas y verduras enteras, de manera que ya no es necesario trocearlas antes.
El recipiente extragrande permite procesar grandes cantidades de una vez: capacidad para 2 l de sopa, 1,7 kg de masa, 7 claras de huevo.