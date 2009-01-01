7 accesorios con los que realizar más de 30 funciones de forma sencilla

Los accesorios, aptos para lavavajillas, incluyen un amasador para mezclar masas ligeras o consistentes; una cuchilla para picar de acero inoxidable para carne y verdura; dos discos de metal para rallar y cortar en tiras medias o finas; una batidora resistente a los golpes de 1,5 l para batir, triturar y remover distintos ingredientes; un exprimidor para exprimir cítricos; y una varilla ovalada para montar y batir masas muy ligeras.