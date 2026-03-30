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Pure Essentials Collection Robot de cocina
Descontinuado
Asistencia técnica
HR7774/90
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Eco passport Philips Food processor - English (US)
Quick start guide Philips Pure Essentials Collection Food processor
Todas (9)
¿Puedo desmontar el batidor ovalado para limpiarlo mejor?
¿Las posiciones (0-7) del disco de corte ajustable se corresponden con el grosor en mm?
¿Qué accesorio del robot de cocina de Philips debo usar?
Se incluye una pieza de plástico parecida a una cuchilla metálica. ¿Para qué sirve?
¿Puedo picar hielo con mi robot de cocina de Philips?
Los accesorios no quedan bien fijados en su soporte. ¿Qué ocurre?
Mi robot de cocina Philips ha dejado de funcionar de repente
Cuando pretendo cortar verduras en rodajas siempre terminan echas puré. ¿Qué puedo hacer?
Los accesorios del recipiente de la picadora no funcionan. ¿Qué puedo hacer?
El motor no funciona a un ritmo constante. ¿Qué ocurre?